Zahl der Todesopfer nach Erdbebenserie in Japan steigt

Tokio: Nach einer Erdbebenserie in Japan steigt die Zahl der Todesopfer weiter an. In der Präfektur Ishikawa verloren einem Zeitungsbericht zufolge mindestens 21 Menschen ihr Leben. Eine Tsunami-Warnung wurde inzwischen aufgehoben. Gestern war das Zentrum Japans von einer Reihe schwerer Erdstöße erschüttert worden. Die Beben lösten Erdrutsche aus. Häuser stürzten ein oder brannten nieder, Straßen rissen auf, in zehntausenden Haushalten fiel der Strom aus. Das stärkste Beben hatte nach Angaben der nationalen Meteorologie-Behörde eine Stärke von 7,6. Daneben wurden zahlreiche, weniger starke Beben registriert. Die meteorologische Behörde warnte für die kommenden Tage vor weiteren Nachbeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 06:00 Uhr