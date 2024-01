Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Japan steigt auf mindestens 64

Tokio: Nach der Erdbebenserie an der Westküste Japans ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 64 gestiegen. Die Behörden rechnen mit weiteren Toten, weil die Rettungsarbeiten wegen zerstörter Straßen nur langsam vorankommen und viele Menschen noch verschüttet sein könnten. Japans Regierungschef Kishida kündigte an, die Zahl der Rettungskräfte zu verdoppeln. Wetterexperten warnen in dem Gebiet zudem vor Starkregen und Erdrutschen. In der Region Ishikawa sind zehntausende Häuser von der Stromversorgung abgeschnitten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.01.2024 06:00 Uhr