Zahl der Todesopfer nach Erdbeben in Haiti auf mindestens 304 gestiegen

Nachrichtenarchiv - 15.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Port au Prince: Nach dem schweren Erdbeben in Haiti ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 304 gestiegen. Mehr als 1800 Menschen wurden verletzt, wie der Katastrophenschutz des Landes mitteilte. Berichten zufolge wurden Menschen unter Trümmern begraben, viele Gebäude zerstört. Die Krankenhäuser seien überlastet. Mehrere Länder boten dem armen Inselstaat Hilfe an, darunter die USA. Unterdessen zieht der Tropensturm "Grace" auf die Karibik zu und könnte in den nächsten Tag die Situation mit starkem Wind und heftigem Regen weiter verschlimmern. Laut der US-Behörde USGS hatte der Erdstoß eine Stärke von 7,2 und war damit ähnlich heftig wie das Beben im Jahr 2010. Damals waren mehr als 200.000 Menschen gestorben, mehr als 300.000 wurden verletzt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.08.2021 02:00 Uhr