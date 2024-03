Zahl der Todesopfer in Odessa steigt auf zwölf

Odessa: Die Zahl der Todesopfer nach dem russischen Angriff auf ein Wohnhaus in der südukrainischen Hafenstadt ist auf zwölf gestiegen. Bei der Suche nach Überlebenden seien in den Trümmern die Leichen von zwei Kindern gefunden worden, schrieb der zuständige Gouverneur am Abend bei der Onlineplattform X. Wenige Stunden zuvor hatten die Rettungskräfte bereits eine Frau und ein Baby geborgen. In der Nacht zu Samstag war in dem neunstöckigen Wohnhaus in Odessa eine Drohne eingeschlagen - seither laufen die Bergungsarbeiten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.03.2024 20:30 Uhr