Zahl der Todesopfer in Kentucky steigt auf mindestens 35

Al-Kaida-Chef bei US-Drohnenangriff getötet

Washington: Der Anführer des Terrornetzwerks Al-Kaida, Aiman al-Sawahiri, ist bei einem Anti-Terror-Einsatz der USA in Afghanistan getötet worden. Al-Sawahiri sei am Wochenende bei einem gezielten Drohnen-Angriff in einem Unterschlupf in der afghanischen Hauptstadt Kabul ums Leben gekommen, sagte US-Präsident Biden in einer Fernsehansprache auf CNN. "Diesen Terroristenführer gibt es nicht mehr.", sagte Biden wörtlich. Damit sei der Gerechtigkeit Genüge getan worden. Der Ägypter Al-Sawahiri war Nachfolger von Osama bin Laden, der als Kopf der Terroranschläge vom 11. September 2001 in den USA galt. Bin Laden war 2011 in Pakistan von einer US-Spezialeinheit getötet worden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.08.2022 02:00 Uhr