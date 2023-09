Zahl der Todesopfer in den Überschwemmungsgebieten steigt

Vólos: In den Überschwemmungsgebieten in Griechenland und der Türkei ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen - und zwar auf 14. Nach offiziellen Angaben werden außerdem zwei österreichische Urlauber vermisst. Viele Dörfer in Mittelgriechenland sind weiter überschwemmt, dutzende Einwohner von der Außenwelt abgeschnitten. Rettungsboote, Taucher und Hubschrauber versuchen sie zu erreichen und in Sicherheit zu bringen. Auch das Militär ist mit schwerem Gerät - wie gepanzerten Fahrzeugen - im Einsatz. Der heftige Regen und die Überschwemmungen folgten auf verheerende Waldbrände in Griechenland, bei denen in diesem Sommer mindestens 26 Menschen starben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.09.2023 06:00 Uhr