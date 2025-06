Zahl der Todesopfer des Flugzeugabsturzes in Indien steigt

Ahmedabad: Zwei Tage nch dem Flugzeugabsturz in Indien ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 270 gestiegen. Diese seien an der Unglücksstelle inzwischen geborgen worden, teilte ein Krankenhausvertreter mit. Eine Boeing-Maschine von Air India war auf dem Weg nach London kurz nach dem Start in ein Wohnhaus einer medizinischen Hochschule gestürzt. Von den 242 Menschen an Bord überlebte nur ein Passagier. Die Absturzursache ist weiter unklar.

