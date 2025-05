Zahl der Teilzeitbeschäftigten steigt auf neuen Höchststand

In Deutschland haben voriges Jahr so viele Menschen in Teilzeit gearbeitet wie noch nie. Das Statistische Bundesamt in Wiesbaden errechnete einen Anteil von 29 Prozent. Fast jede zweite berufstätige Frau hatte einen Teilzeitjob, aber nur zwölf Prozent der Männer. Für den Sozialverband VdK hat das strukturelle Gründe, die die Bundesregierung rasch beseitigen müsse. VdK-Präsidentin Bentele sagte in Berlin, die hohe Teilzeitquote bei Frauen sei Folge der ungleichen Verteilung unbezahlter Sorgearbeit.

