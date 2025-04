Zahl der Straftaten nimmt insgesamt leicht ab

Berlin: Die geschäftsführende Bundesinnenministerin Faeser stellt am Vormittag die Polizeiliche Kriminalstatistik für das vergangenen Jahr vor. Vorab ist schon bekannt geworden, dass die Polizei insgesamt rund 5,8 Millionen Straftaten registriert hat. Das sind 1,7 Prozent weniger als 2023. Dagegen ist die Zahl der erfassten Gewalttaten offenbar gestiegen - auf gut 217.000 Fälle. Die Statistik des Bundeskriminalamts verzeichnet laut Berichten ein deutliches Plus bei Kindern, Jugendlichen und nicht-deutschen Tatverdächtigen. Kritiker bemängeln, dass die Polizei nur erfassen kann, was sie weiß - wenn also jemand eine Anzeige stellt.

