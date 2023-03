Zahl der Straftaten ist deutlich gestiegen

Kurzmeldung ein/ausklappen Krankenhausärzte sind in sechs Bundesländern im Warnstreik

München: Im Kampf für eine bessere Bezahlung sind Krankenhausärzte- und Ärztinnen in sechs Bundesländern in einen Warnstreik getreten. Der Marburger Bund fordert für die rund 55.000 Ärzte an den kommunalen Kliniken unter anderem eine Erhöhung der Gehälter um 2,5 Prozent sowie einen Inflationsausgleich. Zu Streikaktionen kommt es in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In Bayern sind die städtischen Krankenhäuser und einzelne Münchner Kliniken des Helios-Konzerns betroffen. In den bestreikten Krankenhäusern ist die Notfallversorgung sichergestellt. Zur zentralen Kundgebung in München werden am Mittag tausende Teilnehmer erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2023 10:00 Uhr