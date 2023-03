Kurzmeldung ein/ausklappen Zahl der Straftaten ist 2022 deutlich gestiegen

Berlin: In Deutschland hat es im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Straftaten gegeben. Laut der "Welt am Sonntag" stieg ihre Zahl 2022 im Vergleich zum Vorjahr um über 11 Prozent auf 5,6 Millionen. Die Zeitung beruft sich auf die Polizeiliche Kriminalstatistik, die Bundesinnenministerin Faeser am Donnerstag in Berlin vorstellen will. Im Vergleich zum Vor-Corona-Jahr 2019 gab es im letzten Jahr 3,5 Prozent mehr Fälle. Etwas mehr als die Hälfte von ihnen wird aufgeklärt. Um mehr als ein Drittel gestiegen ist die Zahl der tatverdächtigen Kinder. Immer mehr Schüler verbreiteten kinderpornographische Video- und Bilddateien in Chatgruppen. Laut der Zeitung führt Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul das auch auf das Internet mit - so wörtlich - "zwielichtigen Seiten" und teils gewaltverherrlichenden Videos oder Spielen zurück.

