Zahl der Straftaten gegen Bahn-Mitarbeiter geht nach oben

Berlin: Immer häufiger werden Mitarbeiter der Deutschen Bahn sowie Bundespolizisten Opfer von Straftaten. Das geht aus einer Antwort des Bundesinnenministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor. Demnach erstatteten Mitarbeiter der Bahn und externer Dienstleister im vergangenen Jahr mehr als 3.150 Anzeigen wegen Körperverletzung oder Bedrohungen. In den Jahren davor lagen die Zahlen rund zehn Prozent niedriger. Auch in den ersten Monaten dieses Jahres deute sich eine steigende Tendenz an, heißt es aus dem Ministerium.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.05.2025 02:00 Uhr