Zahl der Schulanfänger auf höchstem Stand seit 20 Jahren

Wiesbaden: In Deutschland sind heuer so viele Kinder eingeschult worden wie seit 20 Jahren nicht mehr. Wie das Statistische Bundesamt mitteilt, gibt es rund 830.000 Erstklässler - gut zwei Prozent mehr als im vergangenen Jahr. In Bayern sind es demnach gut 131.000 Erstklässler - hier stieg die Zahl genau so stark wie im Bundesdurchschnitt, also ebenfalls um gut zwei Prozent. Den Statistikern zufolge liegt das zum einen an höheren Geburtenzahlen und zum anderen an der verstärkten Zuwanderung, auch aus der Ukraine.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.11.2023 12:00 Uhr