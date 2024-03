Zahl der Reise-Buchungen über Rekordsommer 2019

Berlin: Die Menschen in Deutschland sind in Reiselaune trotz Konjunkturflaute, Inflation und Streikwellen. Zum Auftakt der weltgrößten Reisefachmesse ITB Berlin sagte der Präsident des Deutschen Reiseverbandes, Fiebig, der Reisehunger der Menschen in Deutschland sei stärker denn je und wachse weiter. Der Buchungsumsatz für die wichtige Sommersaison liege derzeit deutlich über dem Vor-Corona-Rekord 2019. Nach Angaben des Reiseverbandes teilten bei einer aktuellen GfK-Umfrage 79 Prozent mit, eine Urlaubsreise zu planen. Zudem wollen 25 Prozent mehr oder wesentlich mehr dafür ausgeben als 2023. Beliebteste Reiseziele für den Sommer sind dem Reiseverband zufolge aktuell die Türkei, gefolgt von Spanien und Griechenland.

