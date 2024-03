Zahl der registrierten Strafttaten in Bayern steigt

München: In Bayern sind 2023 mehr Straftaten registriert worden als im Jahr davor. Gleichzeitig ist die Aufklärungsquote leicht gestiegen, auf gut 65 Prozent. Das erklärte der bayerische Innenminister Herrmann bei der Vorstellung der polizeilichen Kriminalitätsstatistik für das vergangene Jahr. Demnach wurden knapp 4.400 Straftaten pro Hunderttausend Einwohner festgestellt, das ist ein Plus von 2,4 Prozent. Maßgeblich für die Steigerung sind laut Herrmann vor allem Diebstahlsdelikte, insbesondere Ladendiebstähle und Wohnungseinbrüche. Den Anstieg der Kriminalität bezeichnete Herrmann als bundesweiten Trend, für den besonders Ausländer und Zuwanderer verantwortlich seien. Der CSU-Politiker forderte einen grundlegenden Kurswechsel in der Asylpolitik.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 17:00 Uhr