Zahl der Rechtsextremisten laut Verfassungsschutzbericht deutlich gestiegen

Nachrichtenarchiv - 09.07.2020 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundesinnenminister Seehofer stellt in diesen Minuten den neuen Verfassungsschutzbericht vor. Demnach ist die Zahl der rechtsextremistischen Straftaten in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich angestiegen. Die Behörden registrierten 2019 mehr als 22.300 Taten, das sind fast zehn Prozent mehr als im Jahr zuvor. Seehofer sagte, Rassismus, Rechtsextremismus und Antisemitismus seien zur Zeit die größten Bedrohungen der Sicherheit in Deutschland. Wörtlich sagte er: "Wir müssen weiterhin wachsam und wehrhaft sein." Zuvor hatte sich Thüringens SPD-Innenminister Maier, der auch Chef der Innenministerkonferenz ist, besorgt geäußert: Er sehe Deutschland derzeit einer beispiellosen Gefahr durch rechte Gewalt ausgesetzt, so Maier im rbb. Laut dem Verfassungsschutzbericht gibt es aber auch einen starken Zuwachs bei linksextremistischen Straftaten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 09.07.2020 11:15 Uhr