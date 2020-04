Zahl der Rechtsextremisten in Bayern steigt auf 2570

Nachrichtenarchiv - 17.04.2020 14:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern ist der Rechtsextremismus aktuell die größte Bedrohung für die innere Sicherheit - das zeigt der Bericht des Verfassungsschutzes, den Innenminister Herrmann am Vormittag vorgestellt hat. Die Gefahr reicht demnach von extremistischer Hetze, über tätliche Angriffe bis hin zu Mordanschlägen. Die Zahl der Rechtsextremisten ist im vergangenen Jahr um 210 auf 2570 gestiegen. In den vergangenen Jahren war der islamistische Terror die größte Bedrohung für die innere Sicherheit in Bayern. Laut Herrmann ist die Gefahr nicht gebannt. Das zeige sich vor allem durch Anschläge in benachbarten Ländern. Laut Verfassungsschutz gibt es auch immer mehr gewaltbereite Linksextremisten im Freistaat.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.04.2020 14:15 Uhr