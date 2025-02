Zahl der rechtsextremen Straftaten in Bayern steigt

Immer mehr rechte Straftaten in Bayern: Laut Innenministerium ist im vergangenen Jahr fast jede zweite Straftat mit politischem Hintergrund von Rechten oder Rechtsextremisten begangen worden. Mit über 3.600 Straftaten ist es der höchste Wert seit 2019. Weniger Straftaten wurden aus dem linken Milieu registriert mit 727 - ihre Zahl hat sich in den vergangenen fünf Jahren in etwa halbiert. Insgesamt ist die Zahl der politisch motivierten Straftaten im Freistaat im vergangenen Jahr zurückgegangen.

