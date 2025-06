Zahl der Quer- und Seiteneinsteiger an Schulen steigt

Wiesbaden: In Deutschland gibt es immer mehr Quer- und Seiteneinsteiger an den Schulen. Grund dafür ist nach Angaben des Statistischen Bundesamtes der Lehrermangel. Demnach hatten im vergangenen Schuljahr mehr als zehn Prozent derjenigen, die Unterricht gaben, keine Lehramtsprüfung abgelegt. Zum Vergleich: Vor knapp zehn Jahren lag der Anteil bei 4,5 Prozent. Besonders hoch war der Anteil an den Berufsschulen. - Als Seiteneinsteiger bezeichnet man Menschen, die über kein abgeschlossenes Lehramtsstudium verfügen und die ohne ein Referendariat in den Schuldienst übernommen werden. Bei Quereinsteigern besteht im Gegensatz dazu die Pflicht eines Referendariates.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 10:00 Uhr