Zahl der politisch motivierten Straftaten steigt deutlich

Nachrichtenarchiv - 27.05.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der politisch motivierten Straftaten in Deutschland ist laut einem Zeitungsbericht im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. Wie die Bildzeitung unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtet, registrierten die Behörden insgesamt mehr als 41.000 Fälle dieser Art, das entspricht einem Anstieg um 14,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mehr als die Hälfte aller Fälle wurde nach diesen Informationen der rechten Szene zugeordnet. Bei den antisemitischen Straftaten verzeichneten die Behörden einen Anstieg um 13 Prozent auf 2 032 Delikte. Bundesinnenminister Seehofer und BKA-Chef Münch legen am Mittag in Berlin die polizeiliche Kriminalstatistik für 2019 und die Zahlen zur politisch motivierten Kriminalität offiziell vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.05.2020 02:00 Uhr