Zahl der Pflegebedürftigen steigt laut Holetschek dramatisch

München: Weil die Zahl der Pflegebedürftigen zunimmt, hat Bayerns Gesundheitsminister Holetschek einen Pflegegipfel von Bund und Ländern gefordert. Die Herausforderungen könnten sie mit Kommunen, Trägern und Verbänden nur gemeinsamen lösen, sagte er. Er plädierte für umfassende Reformen, etwa um Pflegebedürftige finanziell zu entlasten, pflegende Angehörige zu unterstützen und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte zu verbessern. Ende 2021 waren in Bayern gut 570.000 Menschen pflegebedürftig. Die Zahl könnte einem neuen Gutachten zufolge bis zum Jahr 2050 auf mehr als eine Million Menschen ansteigen. Damit werde auch der Personalbedarf an Pflegekräften in Vollzeit entsprechend ansteigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.08.2023 12:00 Uhr