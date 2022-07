Zahl der Pedelec-Unfälle ist in vergangenen Jahren stark gestiegen

Nachrichtenarchiv - 12.07.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Mit der Beliebtheit von Pedelecs ist auch die Zahl der Unfälle in Deutschland stark gestiegen. Das geht aus den neuen Zahlen des Statistischen Bundesamts in Wiesbaden hervor. Demnach wurden vergangenes Jahr rund 17.300 Pedelecunfälle mit Verletzten gemeldet. 2014 waren es noch etwa 2.300. Im gleichen Zeitraum vervierfachten sich die Verkäufe elektrisch betriebener Räder auf zwei Millionen. Der Grund für die gestiegene Zahl Unfälle liege auch am nach wie vor höheren Alter der meisten Pedelec-Nutzer, so die Statistikbehörde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.07.2022 13:00 Uhr