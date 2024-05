Zahl der Ost-West-Pendler ist so hoch wie nie

Berlin: Immer mehr Menschen aus Ostdeutschland pendeln zu einem Arbeitsplatz im Westen. Das geht aus Zahlen der Bundesagentur für Arbeit hervor, die der Linken-Abgeordneten Korte abgefragt hat. Demnach hatten im vergangenen Jahr rund 450.000 Menschen ihren ersten Wohnsitz in einem der östlichen Bundesländer, arbeiteten aber im Westen. Das waren rund 50.000 Personen mehr als vor zehn Jahren. Aber auch in umgekehrter Richtung ist die Zahl der Pendler in den vergangenen zehn Jahren gestiegen: Von knapp 120.000 auf rund 235.000.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.05.2024 13:00 Uhr