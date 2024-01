Zahl der Organspender ist leicht gestiegen

Frankfurt am Main: Die Zahl der Organspender ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie die Deutsche Stiftung Organtransplantation, DSO, mitteilte, haben 965 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Dies sind 96 mehr als 2022 und entspricht einen Plus von 11 Prozent. In Bayern ging die Zahl dagegen leicht zurück auf 126 Spenderinnen und Spender. Insgesamt wurden in den Transplantationszentren fast 3.000 Organe übertragen und damit schwer kranken Patienten geholfen. Der Medizinische Vorstand der DSO gibt trotz des leichten Anstiegs keine Entwarnung. Er verweist auf den enormen Einbruch der Spenderzahlen im Jahr 2022 - und darauf, dass in Deutschland immer noch fast 8.400 Menschen auf eine Transplantation warten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 16.01.2024 12:15 Uhr