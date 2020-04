Zahl der Organspenden steigt im ersten Quartal

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die Zahl der Organspenden hat in den ersten drei Monaten des Jahres deutlich zugenommen. 260 Menschen spendeten nach ihrem Tod ihre Organe. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 16 Prozent wie die Augsburger Allgemeine unter Berufung auf Daten der Deutschen Stiftung Organtransplantation berichtet. Außerdem habe sich allein im Januar die Zahl der durchschnittlich in einem Monat bestellten Organspendeausweise auf 740.000 verdoppelt. Der Medizinische Vorstand der Stiftung, Rahmel, erklärt sich den Anstieg unter anderem durch die öffentlichen Diskussionen über eine Organspende-Reform. Der Bundestag hatte Mitte Januar eine moderate Neuregelung beschlossen. Eine verstärkte Aufklärung soll mehr Bürger zu konkreten Entscheidungen für eine Spende bewegen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 06:00 Uhr