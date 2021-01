Zahl der Organspenden in Deutschland und Bayern trotz Corona stabil

Nachrichtenarchiv - 14.01.2021 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt: Anders als in Italien oder Spanien ist in Deutschland die Zahl der Organspender trotz der Pandemie nicht eingebrochen. Im vergangenen Jahr haben 913 Menschen nach dem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Das ist ein Rückgang um 3 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019, teilte die Deutsche Stiftung Organtransplantation mit. Der gleiche Trend zeigt sich auch in Bayern. Dennoch hatte die Pandemie Auswirkungen auf Patienten, die in Deutschland auf ein Organ warten. Weil es in anderen europäischen Ländern teilweise zweistellige prozentuale Einbußen bei den Spenderzahlen gab, profitierte die Bundesrepublik weniger vom europäischen Austausch.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 14.01.2021 13:00 Uhr