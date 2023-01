Zahl der Opfer nach russischem Angriff auf Wohnhaus in Dnipro steigt auf 30

Kurzmeldung ein/ausklappen Innenminister Herrmann fordert mehr Anstrengungen gegen Fachkräftemangel im Tourismus

Nürnberg: Bayerns Innenminister Herrmann sieht im Kampf gegen den Arbeitskräftemangel in der Tourismusbranche vor allem die Bundesregierung in der Pflicht. Bei der Eröffnung der Fachmesse "Hoga" in Nürnberg forderte Herrmann den Bund auf, seine Ankündigungen umzusetzen und den Zuzug von Arbeitskräften aus Drittstaaten im Gastgewerbe zu vereinfachen. Dabei geht es laut Herrmann in erster Linie darum, Visa-Verfahren zu beschleunigen, Auslandsvertretungen aufzustocken und die Digitalisierung voranzutreiben. Auch sei das Potenzial der in Deutschland lebenden arbeitslosen Menschen aus dem In- und Ausland noch längst nicht ausgeschöpft, so Herrmann.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.01.2023 18:00 Uhr