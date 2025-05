Zahl der Opfer häuslicher Gewalt ist gestiegen

Berlin: Häusliche Gewalt wird in Deutschland ein immer größeres Problem. Nach Recherchen der "Welt am Sonntag" registrierten die Behörden der Länder im vergangenen Jahr mehr als 266.000 Opfer. Das sind vier Prozent mehr als im Jahr davor. Zwei Drittel der Opfer häuslicher Gewalt sind Frauen. Als Täter werden Partner, Ex-Partner und Verwandte erfasst. In Bayern ist die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt um ein Prozent auf mehr als 28.300 gestiegen. Deutlich höher ist der Anstieg in Niedersachsen. Die dortige Innenministerin Behrens sagte, das treibe sie massiv um. Niedersachsen will künftig wie Hessen und Sachsen eine elektronische Fußfessel für Täter häuslicher Gewalt einsetzen. Die Unionsfraktion im Bundestag forderte Justizministerin Hubig auf, bald einen Entwurf für eine bundesweite Regelung vorzulegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.05.2025 09:00 Uhr