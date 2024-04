Zahl der Öko-Höfe in Deutschland nimmt weiter zu

Wiesbaden: Der Öko-Trend in der Landwirtschaft hält an. Das belegen die aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Demnach haben im vergangenen Jahr fast 29.000 Betriebe nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus gewirtschaftet, zehn Prozent mehr als noch drei Jahre davor. Bundesweit hat damit mehr als jeder zehnte Hof ökologische Landwirtschaft betrieben. Die okolögisch bewirtschaftete Fläche liegt nun bei 1,85 Millionen Hektar. Fast ein Viertel davon liegt in Bayern. Und auch bei der Tierhaltung ist die Zahl der ökologischen Höfe gestiegen - auf nun gut 160.000 Betriebe in ganz Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.04.2024 11:15 Uhr