Zahl der Neuinfektionen steigt über 19.000

Covid-19-Intensivpatienten sollen zur Not deutschlandweit verteilt werden

Berlin: Wenn die Intensivbetten in Deutschland knapp werden, sollen Patienten bundesweit und nicht nur regional verteilt werden. So steht es in einem Konzept des Bundesinnenministeriums, das den Zeitungen der "Funke Mediengruppe" vorliegt. Darin ist von einem "Kleeblattprinzip" die Rede. Deutschland wird demnach in fünf Großregionen aufgeteilt, die sich gegenseitig bei der Übernahme von Patienten per Rettungswagen oder Hubschrauber unterstützen. Die Politik will damit sicherstellen, dass Patienten auch bei einer starken Belastung der Kliniken die bestmögliche medizinische Versorgung erhalten. Die beiden Bundesländer mit den meisten Einwohnern - Bayern und Nordrhein-Westfalen - bilden eigene Regionen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 31.10.2020 06:15 Uhr