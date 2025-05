Zahl der neugebauten Wohnungen geht deutlich zurück

Berlin: Die Zahl der neugebauten Wohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr deutlich zurückgegangen. Das teilte das Statistische Bundesamt mit. Demnach wurden 2024 knapp 252.000 Wohnungen fertiggestellt - das waren gut 14 Prozent weniger als im Vorjahr. In Bayern fiel der Rückgang mit rund 18 Prozent höher als im Bundesdurchschnitt aus. Besonders betroffen waren Großstädte. Laut Landesamt für Statistik wurden im Freistaat im vergangenen Jahr rund 55.000 Wohnungen fertiggestellt. In Deutschland werde zu wenig und zu langsam gebaut, erklärte die zuständige Bundesministerin Hubertz im "Ersten". Sie kündigte an, die Förderprogramme radikal zu vereinfachen und steuerliche Anreize zu verbessern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.05.2025 10:00 Uhr