Zahl der Neu-Infektionen in Italien geht zurück

Nachrichtenarchiv - 13.04.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Italien hat weniger Neu-Infektionen gemeldet. Den Behörden zufolge ist bei mehr als 3.100 weiteren Menschen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus festgestellt worden. Das sind knapp 1.000 weniger als noch gestern. Insgesamt gibt es in Italien knapp 160.000 Infektionen und mehr als 20.000 Todesfälle. Nur die USA verzeichnen mehr Covid-19-Tote. Im Kampf gegen das Virus hat die Regierung in Rom die strikten Ausgangsbeschränkungen samt Betriebsschließungen jüngst bis Anfang Mai verlängert. Der italienische Fußballverband will kurz vorher bei den Spielern Tests durchführen, um damit die Voraussetzung zu schaffen, dass die Profi-Ligen das Training wiederaufnehmen können. Meisterschaftsspiele in den heißen Sommermonaten schloss der Verband nicht aus.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.04.2020 19:15 Uhr