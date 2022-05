Zahl der myteriösen Hepatitis-Fälle bei Kindern nimmt zu

Nachrichtenarchiv - 07.05.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die Fälle von Kindern, die schwer an Hepatitis erkranken, nehmen zu. In den USA sind inzwischen mehr als hundert bekannt geworden, fünf der Kinder starben, einige brauchten eine Lebentransplantation. Die US-Gesundheitsbehörde erklärte, Ermittler weltweit arbeiteten hart daran, die Ursache herauszufinden. In mehr als der Hälfte der Fälle sei bei den Kindern ein bestimmtes Adenovirus nachgewiesen worden. Man wisse aber nicht, ob es das Adenovirus selbst ist, das die Fälle verursacht. Hepatitis ist eine Entzündung der Leber, die bei gesunden Kindern eigentlich nur selten auftritt. Laut WHO sind bis zum 1. Mai insgesamt mindestens 228 solcher Fälle in 20 Ländern gemeldet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2022 08:00 Uhr