Zahl der Missbrauchsfälle in Münster ist höher als gedacht

13.06.2022 16:00 Uhr

Münster: Das Ausmaß der Missbrauchsfälle im Bistum Münster ist laut einer neuen Studie sehr viel größer als bisher gedacht. Zwischen 1945 und 2020 seien dort mindestens 610 Minderjährige durch Geistliche sexuell missbraucht worden. Das sind über ein Drittel mehr als in der vor vier Jahren präsentierten Studie der Deutschen Bischofskonferenz. Die Wissenschaftler der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, die die Akten des Bistums untersucht haben, vermuten außerdem eine weitaus größere Zahl an Fällen. Es könnten im Untersuchungszeitraum bis zu 6.000 Mädchen und Jungen sexuell missbraucht worden seien. In vielen Fällen hätten die Bischöfe Bescheid gewusst und nicht gehandelt. Der Münsteraner Bischof Felix Genn will sich am Freitag zu der Studie äußern.

