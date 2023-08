Zahl der Migranten übers Mittelmeer ist stark gestiegen

Rom: In diesem Jahr haben bisher schon fast so viele Migranten Italien auf dem Seeweg erreicht wie im gesamten letzten Jahr. Das geht aus Zahlen der italienischen Behörden hervor. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind seit Januar mehr als 2.200 Flüchtlinge bei der Überquerung des Mittelmeers gestorben oder sie werden vermisst. An diesem Wochenende kamen mehrere hundert Menschen auf Lampedusa an, einige von ihnen an Bord eines Schiffes der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch. Ein anderes Schiff muss mit fast 200 Menschen an Bord bis zum zugewiesenen Hafen Carrara fahren. Zwischen Malta und Kreta retteten Helfer der Rettungsorganisation Sea-Eye mehr als 100 Flüchtlinge. Angesichts der vielen Ankömmlinge plant das italienische Innenministerium einem Medienbericht zufolge, die Menschen in Regionen mit geringerer Bevölkerungsdichte zu verteilen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.08.2023 16:30 Uhr