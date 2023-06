Zahl der lebensgefährlich Verletzten in Annecy steigt auf fünf

Kurzmeldung ein/ausklappen Unwetter sorgt für Probleme beim Kirchentag

Nürnberg: Ein Unwetter mit Hagel hat am Nachmittag in und um Nürnberg Polizei und Feuerwehr in Atem gehalten. Wegen des starken Regens liefen Keller und Unterführungen voll, wie unser Korrespondent berichtet. Auf dem Nürnberger Plärrer fielen vorübergehend die Ampeln aus. Die Organisatoren des Evangelischen Kirchentags mussten ihre Veranstaltungen teilweise abbrechen oder zumindest unterbrechen. In Cadolzburg im Landkreis Fürth geriet nach einem Blitzeinschlag der Dachstuhl eines Hauses in Brand. In Oberfranken wurden nach Polizeiangaben zwei Kinder durch einen herabfallenden Ast schwer verletzt, die Mutter leicht. In Weißenohe im Kreis Forchheim hatte eine Windböe den Ast des morschen Baumes abgebrochen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.06.2023 18:45 Uhr