Zahl der Kurzarbeiter ist stark gesunken

Söder ruft Union zum Kämpfen auf

München: Angesichts der schlechten Umfragewerte für die Union hat CSU-Chef Söder zum Kämpfen aufgerufen. Er bezeichnete die Lage als sehr ernst und alarmierend. Es komme nun darauf an, den Trend zu brechen und umzukehren. Söder unterstrich, dass nach wie vor alles drin sei. Allerdings werde die Zeit knapp. Drei Wochen vor der Bundestagswahl liegt die SPD in Umfragen klar vor der Union. In einer Umfrage von infratest dimap für den ARD-Deutschlandtrend kommen die Sozialdemokraten auf 25 Prozent und sind damit erstmals seit Februar 2017 wieder stärkste Kraft. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, käme die Union auf 20 Prozent. Das ist der niedrigste Wert, der je im ARD-Deutschlandtrend für die Union gemessen wurde.

Quelle: BR24 Nachrichten, 03.09.2021 20:15 Uhr