Zahl der Kriegsflüchtlinge steigt auf über 1,5 Millionen

Genf: Seit Kriegsbeginn haben mehr als 1,5 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Diese Zahl nannte UN-Flüchtlingskommissar Grandi in einer Twitter-Botschaft. Weiter schrieb er, seit dem Zweiten Weltkrieg habe sich keine andere Flüchtlingskrise in Europa so schnell entwickelt wie diese. Auch in Deutschland kommen immer mehr Geflüchtete an. Nach Angaben der Berliner Senatsverwaltung wurden allein dort gestern mehr als 11.000 Menschen aus der Ukraine registriert. Auch in Bayern waren es mehrere Tausende. Laut Bundesinnenministerium werden die Flüchtlinge nun auf ganz Deutschland verteilt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.03.2022 18:30 Uhr