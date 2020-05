Zahl der Krankschreibungen steigt offenbar stark an

Nachrichtenarchiv - 01.05.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: In der Corona-Krise ist die Zahl der Krankschreibungen in Deutschland laut einem Zeitungsbericht stark angestiegen. Wie die "Augsburger Allgemeine" meldet, verzeichnete die Gesetzliche Krankenversicherung im April ein Plus von 43 Prozent im Vergleich zum März. Demnach stieg die Zahl der gesetzlich Versicherten, die arbeitsunfähig geschrieben waren, auf gut zwei Millionen. Wegen der Corona-Pandemie können sich derzeit Arbeitnehmer mit Erkältungsbeschwerden vom Arzt per Telefon krankschreiben lassen. Die entsprechende Sonderregelung wurde zuletzt bis Mitte Mai verlängert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2020 06:00 Uhr