Zahl der Krankenhausbetten für Kinder in Deutschland ist gesunken

Wiesbaden: In Deutschland gibt es immer weniger Krankenhausbetten für Kinder. Laut dem Statistischen Bundesamt standen im vergangenen Jahr 25.800 Betten zur Verfügung, vier Prozent weniger als noch zehn Jahre zuvor. Der Rückgang wäre noch größer ausgefallen, wenn nicht in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gut 900 Betten hinzugekommen wären. Die Zahl der Intensivbetten blieb fächerübergreifend relativ konstant. Deutlich zugenommen hat die Zahl der Kinderärztinnen und -ärzte in Deutschland. Das schlägt sich laut den Statistikern aber kaum auf die Behandlungskapazitäten nieder, weil mehr Frauen in Teilzeit arbeiten und die Arbeitsbelastung gestiegen ist.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.10.2023 11:45 Uhr