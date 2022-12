Zahl der Kältewelle-Opfer in den USA steigt auf mindestens 30

Nachrichtenarchiv - 26.12.2022 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: In den USA ist die Zahl der Todesopfer infolge des arktischen Wintersturms auf mindestens 30 gestiegen. Die Menschen starben bei Unfällen auf eisglatten Fahrbahnen, erfroren bei extremen Minustemperaturen oder kamen unter anderen wetterbedingten Umständen um, wie die Behörden mitteilten. Die Kältezone reichte von den Großen Seen im Nordosten des Landes bis hinunter zum Rio Grande an der mexikanischen Grenze.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.12.2022 03:00 Uhr