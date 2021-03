Zahl der Insolvenzen in Bayern weiter auf niedrigem Niveau

Nachrichtenarchiv - 02.03.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Die Zahl der Insolvenzen in Bayern befindet sich weiter auf niedrigem Niveau. So wurden im Januar 138 Unternehmensinsolvenzen angemeldet - das ist ein Drittel weniger als im Januar vor einem Jahr, teilte das Bayerische Landesamt für Statistik in Fürth mit. Von der Insolvenz ihrer Arbeitgeber waren rund 700 Beschäftigte betroffen. Hauptgrund für die vergleichsweise niedrigen Zahlen dürfte sein, dass die Insolvenz-Antragspflicht für viele Firmen noch bis Ende April ausgesetzt ist.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 02.03.2021 01:00 Uhr