Zahl der Infizierten steigt langsamer

Nachrichtenarchiv - 27.04.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Zahl der gemeldeten Infektionen mit dem Coronavirus steigt hierzulande langsamer. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sich in Deutschland bisher rund 155.200 Menschen angesteckt - das sind etwa 1.000 mehr als gestern. Die meisten Fälle der neuartigen Lungenkrankheit gibt es nach wie vor in Bayern: Das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit registrierte mehr als 41.400 Fälle. Aber auch im Freistaat nimmt die Zahl langsamer zu: Seit gestern gab es 120 neue Infektionen. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl ist die Oberpfalz am stärksten betroffen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.04.2020 19:15 Uhr