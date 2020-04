Zahl der Infizierten in Bayern steigt auf fast 33.000

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 21:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Erlangen: In Bayern sind mittlerweile fast 32.800 Menschen nachweislich mit dem Corona-Virus infiziert. Wie das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit in Erlangen mitteilte, stieg die Zahl von gestern auf heute um etwa 1.000 Fälle. Rund 12.800 Infizierte gelten inzwischen wieder als gesund. Mehr als 800 Corona-Patienten starben. Bayernweit am stärksten betroffen ist der oberpfälzische Landkreis Tirschenreuth, gefolgt vom oberfränkischen Wunsiedel. Besonders viele Infizierte werden auch aus den Landkreisen Neustadt an der Waldnaab, Rosenheim und Rottal-Inn gemeldet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 21:30 Uhr