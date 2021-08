Zahl der in Kabul getöteten US-Soldaten steigt auf 13

Nachrichtenarchiv - 27.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Nach den Anschlägen von Kabul ist die Zahl der getöteten US-Soldaten auf 13 gestiegen. Wie das US-Militär in der Nacht bekanntgab, erlag ein weiterer Soldat seinen Verletzungen. Kurz vorher hatte US-Präsident Biden die Opfer als Helden bezeichnet. Sie seien an einer gefährlichen, selbstlosen Mission beteiligt gewesen, um das Leben von anderen zu retten, so Biden in einer Fernsehansprache. Er kündigte an, die Evakuierungen in Afghanistan gingen weiter. Der US-Präsident drohte den verantwortlichen Terroristen mit Vergeltung. Bei den zwei Anschlägen vor dem Kabuler Flughafen kamen mindestens 60 afghanische Bürger ums Leben. Die Terrormiliz Islamischer Staat hat sich zu den Angriffen bekannt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.08.2021 02:00 Uhr