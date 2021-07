Zahl der Hochwassertoten in Westdeutschland steigt auf über 80

Nachrichtenarchiv - 16.07.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz/Düsseldorf: Die Zahl der Opfer nach der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands ist noch einmal deutlich gestiegen. Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz sind laut Polizei inzwischen mehr als 50 Tote zu beklagen. Dort werden auch noch etwa 1.300 Menschen vermisst. Viele von ihnen sind möglicherweise nicht erreichbar, weil das Mobilfunknetz nicht funktioniert. Insgesamt sind bei den Fluten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz damit mehr als 80 Menschen ums Leben gekommen. Obwohl es zuletzt keine schweren Niederschläge mehr gegeben hat, kommt es zu weiteren Überschwemmungen. In Nordrhein-Westfalen läuft die Rurtalsperre seit der Nacht über. Die Behörden warnen vor Überflutungen von Kellern und Häusern im Kreis Düren. Der Bahnverkehr ist vielerorts massiv eingeschränkt. Auch viele Straßen und Autobahnabschnitte sind weiterhin unbefahrbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.07.2021 07:00 Uhr