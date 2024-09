Zahl der Hochwassertoten in Niederösterreich steigt auf fünf

Wien: In Österreich ist die Zahl der Hochwasser-Opfer auf fünf gestiegen. Einsatzkräfte entdeckten in Würmla im besonders betroffenen Bundesland Niederösterreich eine Frau in einem überschwemmten Haus. Für die 81-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Insgesamt ist die Lage in Niederösterreich immer noch sehr kritisch, trotz sinkender Pegelstände. Nach Angaben der Landesregierung sind etliche Gemeinden nach wie vor nicht erreichbar, haben kein Trinkwasser oder keinen Strom. Mehr als 2.000 Menschen mussten evakuiert werden. - Ähnlich verhält es sich im tschechisch-polnischen Grenzgebiet. In Polen gilt seit gestern der Katastrophenfall. In Bayern wird damit gerechnet, dass sich die Lage aufgrund der Wetterbesserung in den nächsten Tagen entspannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2024 17:00 Uhr