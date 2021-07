Zahl der Hochwasseropfer steigt weiter

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Düsseldorf: Die Hochwasserlage im Westen des Landes bleibt dramatisch. Die Zahl der Opfer ist inzwischen auf mindestens 133 gestiegen, allein im rheinland-pfälzischen Kreis Ahrweiler wurden 90 Leichen gefunden. Noch immer suchen Rettungskräfte nach Vermissten. In Nordrhein-Westfalen sind bisher 43 Todesfälle registriert worden. In der besonders vom Hochwasser betroffenen Ortschaft Erftstadt-Blessem sind die Rettungsaktionen für die Anwohner laut einem Sprecher inzwischen abgeschlossen. 170 Menschen konnten demnach gerettet werden. Zur Stunde besuchen Bundespräsident Steinmeier und NRW-Ministerpräsident Laschet den Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Die rheinland-pfälzische Landeschefin Dreyer will sich am Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Ebenfalls in Rheinland-Pfalz wird Kanzlerin Merkel morgen zu einem Besuch im Hochwasser-Gebiet erwartet.

Quelle: BR24 Nachrichten, 17.07.2021 13:15 Uhr