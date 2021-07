Zahl der Hochwasser-Toten steigt auf 133

Nachrichtenarchiv - 17.07.2021 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mainz: Durch die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sind mindestens 133 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz starben nach Angaben der Polizei über 90 Menschen. In Nordrhein-Westfalen spricht das Innenministerium von mindestens 43 Toten. Die Lage ist in einigen Hochwasser-Gebieten immer noch unübersichtlich. Vielerorts gibt es weiter keinen Strom und kein Telefon. In der nordrhein-westfälischen Kommune Erftstadt südlich von Köln kann eine erste Bilanz gezogen werden: Dort wurden, wie ein Sprecher des Rhein-Erft-Kreises mitgeteilt hat, 170 Menschen aus dem überfluteten Gebiet gerettet; viele mit Hubschraubern. Bislang ist nichts über Schwerverletzte oder Tote bekannt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 14:00 Uhr