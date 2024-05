Zahl der Hochwasser-Toten in Brasilien steigt auf über 140

Porto Alegre: Im Süden Brasiliens ist die Hochwassergefahr weiter nicht gebannt. Die Zahl der Todesopfer ist inzwischen auf 143 gestiegen. Weitere 125 Menschen werden noch vermisst, wie der Zivilschutz des Bundesstaats Rio Grande do Sul mitteilte. Zudem seien hunderte Personen verletzt worden. Starker Regen hatte in den vergangenen Tagen zu verheerenden Überschwemmungen geführt. Auch am Wochenende hatte es weiter geregnet. Knapp 620.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. In vielen Gemeinden fiel der Strom- und die Wasserversorgung aus. Auch die Telefon- und Internetverbindung wurde unterbrochen. Brasiliens Präsident Lula da Silva kündigte Staatshilfen von umgerechnet rund neun Milliarden Euro für die Region an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 12.05.2024 18:30 Uhr